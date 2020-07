Call of Duty: Modern Warfare y Warzone: experiencia x2, hasta en el battle pass, desde hoy

¿Estás muy cerca de acabar el Battle Pass de la Temporada Cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone pero no te alcanzó el tiempo? Calma, la solución ha llegado. Desde hoy, y todo el fin de semana, podrás acumular el doble de experiencia (XP x2).

Let the chaos unfold.



Shipment 24/7 and other playlist updates are now live in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/KiEnuRDcNV