Twitch: Nuevo juego fue tendencia a pesar de estar en 'prueba secreta'

The Fall Guys es el Battle Royale más extraño y la gente ya lo adora. La nueva creación de Mediatonic obliga a 60 jugadores a competir con atuendos extraños, completando cursos o tareas hasta que solo quede un jugador.

El juego recientemente tuvo una versión beta que muchas personas jugaron, amaron y vieron en Twitch; de hecho, más de 100 mil personas estaban viendo al mismo tiempo. Se buscaban códigos y todos querían una pequeña parte de la acción.

Entonces, después de esta prueba exitosa, la beta se cerró y todos volvieron a ver League of Legends, Fortnite y Warzone, es decir, hasta que de repente apareció Fall Guys en los 12 mejores juegos que se ven en Twitch. ¿Por qué? Porque una prueba secreta no era exactamente un secreto después de todo.

Hoy temprano, el equipo de Fall Guys hizo una prueba interna, pero no fue exactamente interna. La gente comenzó a transmitir sus aventuras y a jugar una vez más, en lo que podría decirse que es una de las mejores acrobacias de relaciones públicas de todos los tiempos.

LOL WE DID NO MARKETING



IT WAS A SECRET



AND ITS IN THE TOP 12



IM LAUGHING



IM CRYING



IM DECEASED pic.twitter.com/rdSktBNTpK