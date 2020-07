Teamfight Tactics: nuevas características que llegan con parche 10.16

Riot Games planea implementar una nueva característica de Teamfight Tactics que permitirá a los jugadores ver todos los elementos en los que se integra un componente, según el diseñador principal del juego Stephen 'Mortdog' Mortimer. El muy bienvenido mecánico comienza en el parche 10.16.

Simplemente haciendo clic derecho en un componente aparecerá una lista de cada elemento en el que se integra. Y la función incluso resaltará todos los elementos que puede construir de inmediato con los componentes que ya posee.

La nueva característica será recibida con los brazos abiertos, ya que muchos jugadores de TFT están relegados a abrir cientos de pestañas en sus navegadores desde sitios web de terceros. Esto debería ser especialmente útil para los principiantes y los jugadores menos experimentados que luchan por hacer un seguimiento de todos los artículos del autobattler.

You'll be able to right click any item component and see what it can build into. It even highlights what you can make based on what items you have ready to go! pic.twitter.com/oHxLPwwaSj