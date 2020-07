Por los 25 años de Playstation, Sony lanza el primer trailer del documental "From Bedrooms to Millions: The Playstation Revolution"

Sony, es reconocida como una de las compañías más importantes dentro de la industria del gaming. Creadores de la consola Playstation, a lo largo de la historia han sabido liderar la guerra de consolas de gran manera y sin duda, son dueños de las consolas más queridas por la comunidad.

Es por eso que, como celebración por los 25 años desde que salió su primera consola, Playstation 1, han decidido realizar un documental sobre el proceso de creación de esta mítica consola el cual se estrenara en septiembre de este año.

El documental recibe el nombre de From Bedrooms to Millions: The Playstation Revolution, y nos mostrará un repaso desde como inicio la compañía y de cómo fue que consiguió impactar tanto en la industria.

Además, se nos mostrará un poco de cómo la compañía está afrontando los nuevos retos que se le vienen con la próxima generación de consolas.

Eso no es todo, y es que a través del trailer que se lanzó a través del canal oficial del documental, pudimos conocer a algunos de los personajes que saldrán en el documental.

Entre los nombres que más resaltan encontramos: Andy Gavin, quien lideró al equipo que desarrolló Crash Bandicoot, David Jaffe, director del primer God of War, Hideo Kojima, creador de Metal Gear Solid y Death Stranding, Hideki Kamiya, creador de Resident Evil, entre muchas otras grandes figuras de la industria.

