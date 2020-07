Top 5 streamers que fueron expuestos en transmisión en vivo [VIDEO]

En los últimos tiempos, hemos hablado de bastantes streamers atrapados haciendo o diciendo cosas vergonzosas en vivo. Mientras que algunos fueron capturados usando términos problemáticos y calumnias, otros fueron baneados en la transmisión en vivo por varias indiscreciones.

Todos estos incidentes prueban que a pesar de toda la fama y la fortuna que los streamers han acumulado a lo largo de los años, han sido sorprendidos haciendo cosas lamentables. En este artículo, nos fijamos en cinco streamers que terminaron exponiéndose, y tal vez vergonzoso, frente a miles de espectadores.

Nmplol

Es un notable streamer en YouTuber y Twitch que transmite una variedad de juegos, incluidos Apex Legends, Fortnite y World of Warcraft. El stremer tiene alrededor de 450k seguidores en Twitch y otros 58k suscriptores en YouTube.

El incidente que le lleva a ganar un lugar en esta lista es divertido, y arroja luz sobre cómo los fanáticos pueden usar la donación de "texto a voz" que la mayoría de los streamers han activado hoy en día. Aquí, un fanático notó que Nmplol y su novia tenían su Amazon Alexa encendida, y procedieron a preguntarle su ubicación actual.

Ninja

Con la personalidad de Ninja y las situaciones en las que ha estado a lo largo de los años, se ha expuesto varias veces. Sin embargo, este incidente es de 2019, cuando anunció su cambio a la plataforma Mixer de Microsoft y estaba recibiendo bastante calor en sus transmisiones de chat.

Después de ignorar pacientemente a los trollers durante bastante tiempo, finalmente perdió la calma y comenzó a jactarse de su patrimonio neto, lo que no lo describió con buena luz, honestamente.

Fedmyster

El mes pasado, se supo la noticia de la eliminación de Federico "Fedmyster" Gaytan del OfflineTV Entertainment Group, después de que el gerente de la Cámara, Yvonnie, lo acusó de agresión sexual. Actualmente, el streamer tiene 577k seguidores en Twitch y 450k suscriptores en YouTube.

Esto sucedió, aunque no había transmitido a Twitch desde finales de junio. Sin embargo, este incidente ocurrió cuando las cosas iban bien, ¡y Federico terminó admitiendo que le debía más de $ 50,000 en renta a uno de los otros miembros del grupo!

Pokimane

Pokimane ha estado involucrado en una gran cantidad de controversias en los últimos años. En este incidente, expuso su aspecto sin maquillaje, que no debería ser un gran problema, excepto que en Internet resultó ser.

Muchos de sus fanáticos estaban sorprendidos por lo "diferente" que lucía, y la mayoría no quedó impresionada. Algunos fanáticos comenzaron a pedir reembolsos, ya que no podían creer que ella se viera diferente sin maquillaje.

Coppahed

Este incidente no ocurrió con un streamer notable actual, sino con uno anterior, no tan famoso. Coppahed era un viejo streamer que ya no tiene su cuenta de Twitch o Twitter en vivo. Sin embargo, en una de sus transmisiones de realidad virtual, expuso accidentalmente su altura a todos sus espectadores.

El afirmaba que media 5 pies y 6 pulgadas de alto (1.71 mt) , a pesar de que su pestaña de información de realidad virtual decía que no era más alto que 5.3 (1.62 mt). De todos modos, su amigo le dijo que siempre podía recalibrar su altura en el juego.

