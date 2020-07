Halo Infinite: modo multijugador será gratuito según informes [VIDEO]

Si bien aún no se ha confirmado en ningún anuncio oficial, una lista de pedidos parece filtrar que el modo multijugador de Halo Infinite será completamente gratuito. Esto ahora ha sido respaldado por un experto de Xbox Games Studios, que confirma los rumores desenfrenados sobre el nuevo multijugador.

También afirman que el modo Arena tendrá como objetivo 120 fps en la consola de próxima generación de Xbox, habrá un sistema de pase de batalla y que la personalización (y todos sabemos que eso significa máscaras, máscaras y más máscaras) será mucho mayor que nunca ha estado en un juego de Halo.

Con el cambio de la franquicia a un modelo gratuito para jugadores múltiples, esto también podría abrir la posibilidad de compatibilidad multiplataforma entre los jugadores de Xbox y los jugadores de PC. Sin embargo, poco se ha dado en cuanto a si este será el caso.

Since everyone is covering this topic, I might just go ahead as well.



- Halo Infinite multiplayer will be free-to-play

- Arena aims for 120fps on Xbox Series X

- Battle Pass system

- Customization options completely new to Halo



Halo will be *huge*.