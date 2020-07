Ghost of Tsushima: Sony comparte estadísticas de los jugadores

Ghost of Tsushima, que hizo su debut exclusivamente en PlayStation 4 hace dos semanas, continúa cautivando a quienes disfrutan de su relato. No es ningún secreto el hecho de que este juego haya resonado con jugadores de distintas partes del mundo, al punto de incluso escasear en tiendas japonesas a pesar de ser un título hecho por un estudio occidental.

Se sabe que en Reino Unido sus ventas lo posicionaron como el más vendido, relegando a un segundo lugar a Paper Mario Origami King. Un logro para nada pequeño si tenemos en cuenta que Ghost of Tsushima es una propiedad intelectual completamente nueva.

La cuenta de PlayStation se encargó hoy de compartir unas imágenes conteniendo algunas estadísticas del juego en su primera semana y media desde su salida oficial. En ellas podemos ver apartados tan diversos como los dedicados al combate y hasta la cantidad de zorros acariciados luego de visitar sus santuarios (¡¿?!).

Por ejemplo, destaca que se hayan librado más de 156.4 millones de dramáticos Enfrentamientos. Esos momentos épicos en donde uno debe concentrarse para no caer en la finta de los enemigos, para luego asestar un mandoble con nuestra confiable en un momento que detiene brevemente el paso del tiempo y ganar Determinación.

