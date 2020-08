Fortnite: jugadora de 14 años gana la clasificatoria de la Fortnite Champion Series

La jugadora sueca de Fortnite, Moqii Zoldyck, se convirtió en la primera jugadora femenina en ganar un solos de clasificación de Fortnite Champion Series hoy, a los 14 años de edad.

La joven jugadora juega para el equipo europeo de Gen.G y ha estado compitiendo en la escena de esports de Fortnite básicamente siempre que haya tenido la edad suficiente para hacerlo. Epic Games requiere que los jugadores tengan al menos 13 años para competir en torneos.

Comenzando con competiciones en la primavera y el verano de 2019, Moqii nunca había logrado un mejor puesto que el 11, con cinco finales entre los 20 primeros para eventos notables de Fortnite organizados por Epic. Moqii se unió a Gen.G Europe en febrero de este año.

