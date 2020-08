PlayStation 5: tienda francesa habría revelado precio de la consola

PlayStation 5 vuelve a ser protagonista de una nueva "filtración" con respecto a su precio. Desde la revelación de su apariencia a mediados de junio, muchos usuarios se han mostrado bastante interesados por la cantidad que tendrán que desembolsar al pasar por caja durante la temporada de fiestas a fin de año.

Una imagen de lo que podría ser el precio de la consola, en sus dos versiones, apareció ayer en Reddit durante la noche. Esta resultó ser una captura de la web que pertenece a la tienda por departamentos francesa Carrefour. En ella se ve claramente incluso el precio de sus diversos accesorios.

Curiosamente la imagen fue retirada de Reddit minutos después y el link que llevaba a este listado en el catálogo de la tienda ya no se encuentra activo. ¿Acaso revelaron el secreto mejor guardado de Sony antes de tiempo? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el retiro de la imagen y lo que pasó con el enlace que lleva a la tienda parece indicar que ese fue el caso y se tomó acción al respecto.



Lo que llama la atención en la captura es que los accesorios de la consola comparten el mismo precio de casi 50 Euros. Por lo que algunos han especulado que tal vez el listado contenga precios "placeholder" (de referencia). Así que es bastante probable que ese sea el caso si tomamos como referencia los precios actuales de esos periféricos.

Pero lo más importante son las consolas, ya que solamente serían 100 euros la diferencia entre uno y otro modelo. Durante este tiempo de aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, muchas personas han comenzado a ver con buenos ojos a la consola enteramente digital de Sony. Así que no sorprendería que este modelo tenga adeptos desde incluso antes de su salida.

El "cazador de ofertas" relacionadas a los videojuegos, Wario64, compartió con sus seguidores las fotos posteadas en el foro A9VG. De las originales 3 fotos, se tomó la molestia de añadir una más para tenerla como referencia de su posición en el armado de la PlayStation 5.

En la serie de imágenes podemos ver que un papel, con unas cuadrículas, se encuentra sobre la carcasa. Nos imaginamos que la presencia de este elemento es intencional, como para que la tengamos en cuenta al momento de calcular el tamaño de la consola en relación a la hoja tamaño A4 (210 x 297mm.).

Unos ganchos en la parte interna nos parecen indicar que podríamos cambiar de carcasa en el futuro. De ser esto una realidad, y el retiro de la carcasa es lo suficientemente sencillo para el usuario, sería bien recibido y no estaríamos en la obligación de adquirir toda una consola para tener nuestro color favorito.

