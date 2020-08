Clash Royale: llegó la temporada 14 con los cambios de balance [VIDEO]

La temporada 14 de Clash Royale con temática de caballero, llamada Prepararse para la guerra, comenzó a funcionar hoy. Está disponible simplemente iniciando el juego en su teléfono; esta vez no hay actualizaciones para descargar o mantenimiento.

La temporada 14 incluye un nuevo pase real, nuevos artículos cosméticos y un meta cambio, así como la tan esperada función Clan Wars 2.0.

La nueva arena de la arena y la torre vuelven a un estilo tradicional después de las temporadas con dragones y atraco dorado. El Mega Knight es la carta destacada de la temporada. Recibió una máscara de torre dedicada y su nivel seguirá siendo impulsado hasta el final de la temporada.

💥 Prepare For WAR with Season 14! 💥



Clan Wars 2 is coming this month and we are getting you ready with deck building Challenges and Legendary rewards.



See you in the Arena! 👊 pic.twitter.com/nWqd7XZkzv