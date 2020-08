Marvel's Avengers: Spider-man será un personaje jugable solo en PlayStation

Luego de algunos retrasos durante el desarrollo de Marvel's Avengers, el equipo de Crystal Dynamics confirmó hace unos meses que e este título llegará a tiendas de todo el mundo en septiembre de este año. El juego publicado por Square Enix ha generado bastante expectativa en el público tras la revelación de su primer tráiler en el E3 2019.

Al no poder cumplir con la meta trazada para un lanzamiento en mayo de este año, con la finalidad de darle a los jugadores un juego de alta calidad, la gente de Crystal Dynamics ha pulido el juego a tal punto que ahora los jugadores que lo preordenaron a través de PlayStation Store podrán formar parte de una beta cerrada para jugarlo antes que nadie este viernes.

Sin embargo, los "buenos tratos" entre Square Enix y PlayStation no acaban ahí. Jeff Adams, director de arte en Crystal Dynamics, ha revelado que Spider-Man también formará parte de los Avengers a través de una actualización gratuita el próximo año.

Es más, su inclusión no solamente se limitará a ser un miembro más del equipo de los defensores más poderosos de la Tierra, sino que también será un personaje enteramente jugable. Este añadido solamente será posible para las versiones del Marvel's Avengers en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc