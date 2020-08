Fortnite: Finalmente agregarán los carros esta semana [FOTO]

Epic Games ha anunciado que los autos finalmente llegarán a Fortnite esta semana. Están listos para unirse al juego como parte de la expansión Joy Ride del Capítulo 2, Temporada 4, y podrían alterar considerablemente el meta dentro del juego.

Hasta ahora, solo se ha presentado oficialmente un automóvil, el Whiplash, con la cuenta oficial de Fortnite en Twitter escribiendo "No es solo un nombre. Es una advertencia ", arriba de la revelación.

No se ofrecieron estadísticas ni más detalles sobre la expansión Whiplash o Joy Ride en este momento, pero el auto parece haber sido modelado a partir de autos deportivos clásicos, y con un nombre como Whiplash, espera que vaya rápido.

El conocido filtrador de Fortnite, Hypex, había indicado previamente que el 21 de julio sería la fecha en que llegarían los automóviles, aunque Epic Games hizo un seguimiento rápido de que los automóviles aún estaban "a unas pocas semanas" de su lanzamiento.

Los autos podrían ser el cambio más grande que el juego ha visto hasta ahora, y se han anticipado enormemente durante mucho tiempo. Esta semana, los jugadores finalmente tendrán sus manos sobre ellos.

La noticia llega fresca después del anuncio de que los barcos habían sido retirados de todos los modos de juego debido a un par de problemas técnicos. Para aquellos que disfrutan del juego más vehicular que ha traído el Capítulo 2, la introducción de autos es el ungüento perfecto para la herida que deja la remoción de botes.

It’s not just a name. It’s a warning.



Experience the #FortniteJoyRide Update on 8.5.2020 pic.twitter.com/fxgCgAMpYk