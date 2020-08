Fall Guys: Ultimate Knockout recibe una ola de malas calificaciones en Steam

Fall Guys: Ultimate Knockout por fin hizo su debut en las tiendas digitales de videojuegos de PlayStation y Valve. Es justamente esta última, Steam, la protagonista de esta nota por la ola negativa de reseñas que el juego ha recibido a tan solo horas de entrar en funcionamiento.

Este juego, que estuvo en beta cerrada para algunos afortunados en Steam, es un divertido party game en línea para hasta 60 jugadores en simultáneo. Cabe resaltar que este juego hace su debut hoy también en PC, pero los jugadores de PlayStation 4 podrán jugarlo gratis si poseen una cuenta Plus.

Esta práctica de los usuarios, conocida como "review bombing" (bombardeo de reviews), ha llamado la atención de Mediatonic (los desarrolladores) quienes se dirigieron a sus seguidores a través de su cuenta oficial en Twitter para pedir paciencia a los jugadores más vocales con sus quejas.

We're currently being review-bombed on Steam... ☹️



We're working really hard to get running smoothly for SO MANY players!



We know it's super frustrating, but if you could hold off from negatively reviewing - Until you get chance to play the game, it would really help us out ♥️