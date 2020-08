Fall Guys: Lanzamiento supera a League of Legends en Twitch [VIDEO]

Fall Guys, la carrera de obstáculos en línea inspirada en el Castillo de Takeshi de Mediatonic, tuvo un lanzamiento exitoso ayer, incluso superando a Just Chatting en Twitch. El lindo y tierno juego tuvo que desconectarse el día del lanzamiento para solucionar algunos problemas del servidor, pero pasó desapercibido.

La plataforma Battle Royale ha sido muy esperada desde que se reveló en junio de 2019, y ha sido un gran éxito desde la versión beta de la semana pasada. Sin embargo, con su lanzamiento completo, el juego fue impulsado a otra estratosfera, demostrando ser excepcionalmente popular en Steam y Twitch por igual.

Promedió más de un cuarto de millón de espectadores únicos en Twitch, registrando 274,153, con Just Chatting justo detrás de 251,478. Los rostros familiares de Grand Theft Auto V, League Of Legends, Fortnite y Call of Duty completan el top 6, pero incluso el tercer puesto GTA V estaba a unos 60,000 del promedio de Just Chatting.

Quién sabe cuánto tiempo pasará Fall Guys en el centro de atención, pero por ahora, ciertamente lo está aprovechando al máximo. Con la combinación de la viralidad de la beta, la brecha en los enchufes de Fall Guys del mercado y el hecho de que será gratis para los suscriptores de PlayStation +, muchos esperaban un lanzamiento muy bueno para el juego.

Pocos podrían haber predicho los números monumentales que logró el juego independiente. Pocos, al parecer, incluidos los propios desarrolladores, que informaron que el juego se había "disparado más allá de nuestro número absoluto más alto de jugadores esperados para todo el día", y que necesitaban apagar los servidores para obtener "MÁXIMA CARNE".

🚨 We're going to switch off matchmaking for 30 mins so that we can BEEF the servers up to MAXIMUM BEEF



We've basically skyrocketed right past our 'absolute highest number of expected players for the entire day' 😅



We just need 30 mins to brace ourselves and we should be 😙👌