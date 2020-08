PlayStation 5: mando DualSense aparece en color negro

El tiempo no se detiene para nadie y las festividades de fin de año cada vez están más cerca. PlayStation 5 se disputará a fin de año ese puesto de honor debajo del árbolito de navidad en muchos hogares para darle inicio a una nueva generación de consolas y seguir con su legado en la industria de los videojuegos.

Hoy unas fotos de lo que parece ser el mando DualSense de PlayStation 5 han aparecido en Twitter causando cierto revuelo entre los usuarios que las han visto. Este set de fotos se añade al conjunto de las así-llamadas "filtraciones" que han rodeado a esta consola en las últimas semanas.

Abhishek Yadav, un usuario de Twitter normalmente concentrado en noticias de smartphones, compartió con sus seguidores un conjunto de imágenes de lo que sería el mando DualSense sobre una mesa y con un set de escuadra para tener sus medidas como referencia. Lo que llama la atención inmediatamente en estas instantáneas es el color del mando. ¿Acaso una consola en negro estará también disponible?

Sony ha mantenido los detalles acerca de PlayStation 5, y sus periféricos, bajo siete llaves. ¿Cuál es el motivo de la aparición de estas fotos? Pues según Yadav, estas pertenecen a fotos tomadas durante el proceso de certificación de la FCC. Este somete a ciertas pruebas a los aparatos electrónicos antes que lleguen a tiendas, con la finalidad de que estos no causen interferencia a otros aparatos.

Sony no se ha manifestado al respecto y, honestamente, es bastante improbable que lo haga. Las compañías no suelen referirse a los rumores y menos a las filtraciones de equipos que escapan de sus canales regulares y oficiales de comunicación. Es muy posible, en todo caso, que sepamos más acerca de los mandos y más en las semanas que vienen.

El "cazador de ofertas" relacionadas a los videojuegos, Wario64, compartió con sus seguidores las fotos posteadas en el foro A9VG. De las originales 3 fotos, se tomó la molestia de añadir una más para tenerla como referencia de su posición en el armado de la PlayStation 5.

En la serie de imágenes podemos ver que un papel, con unas cuadrículas, se encuentra sobre la carcasa. Nos imaginamos que la presencia de este elemento es intencional, como para que la tengamos en cuenta al momento de calcular el tamaño de la consola en relación a la hoja tamaño A4 (210 x 297mm.).

Some pics of the PlayStation 5 shell (added official PS5 photo for comparison) https://t.co/hBwmwoNOQd pic.twitter.com/IIhxJljmS3