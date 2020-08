Call of Duty: Mobile tendrá contenido para celebrar primer aniversario

Call of Duty: Mobile celebrará su primer aniversario el 1 de octubre de 2020. Para celebrar este evento, Activision traerá contenido nuevo y significativo al juego móvil según la información que subieron en sus redes sociales.

El presidente de Activision, Daniel Alegre, hizo la revelación durante una videoconferencia que trataba de las ganancias de la compañía en el segundo trimestre de hoy. No se dieron pistas sobre lo que los fanáticos pueden esperar de este nuevo contenido.

Los números en cuanto a ganancias también revelaron que CODM ha visto un crecimiento en el compromiso y la inversión de los jugadores con cada nuevo trimestre. Según Activision, esto se debe a los "vientos de cola de refugio en el lugar" junto con el nuevo contenido mensual y las optimizaciones de juego.

Las tres temporadas CODM en el segundo trimestre generaron más reservas netas por día que la anterior también. El juego también logró alcanzar la cima de las listas de recaudación en las tiendas de aplicaciones de EE. UU.

