Sergio Agüero fue 'troleado' en pleno directo al desconocer el tema "Mamichula" [VIDEO]

Sergio Agüero volvió a hacer un directo en Twitch y nuevamente es noticia por sus ocurrencias durante la transmisión. En esta ocasión, el 'Kun' fue 'troleado' por su seguidores cuando le decían "Mamichula".

El atacante del Manchester City, quien actualmente está lesionado, pensó que le decían "Mamichula" por algún atributo físico, pero no por la canción de moda. Su respuesta es viral en las redes sociales.

Sergio Agüero realizó una transmisión en Twitch para hablar con sus seguidores y referirse a la evolución de su lesión. Todo estaba andando normal, cuando de pronto le bombardearon el chat con la palabra "Mamichula".

El artillero 'che' pensó que le decían "chulo" por algún atributo físico, pero nunca imaginó que le estaban mencionado si había escuchado la canción interpretada por Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap.

"Ah, bien. Es un tema, pero ustedes son unos boludos. En vez de decirme canción, canción, canción [...] me ponen Mamichula. Y yo que sé qué es Mamichula. Yo estoy pensando que me están diciendo Mamichula. Así no me puedo dar cuenta", fueron sus palabras.

Posteriormente, el 'Kun' reaccionó a dicho tema y lo calificó con nota aprobatoria. Este peculiar hecho quedó registrado y subido posteriormente a las redes sociales, donde es un éxito rotundo.