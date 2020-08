Fortnite: Ninja regresa a Twitch luego de 01 año y logra estos números

Con su futuro a largo plazo todavía en el aire, Tyler Ninja Blevins regresó a Twitch más temprano hoy por primera vez en más de un año, haciendo equipo con Ben DrLupo Lupo para la transmisión. Vio a Ninja regresar a su antiguo terreno de juego jugando a Fornite, así como un poco de Call of Duty: Warzone.

La transmisión alcanzó un máximo de 98,000 espectadores, notablemente más bajo que los 160,000 que su transmisión de YouTube logró, aunque no necesariamente deberíamos leer demasiado sobre eso.

Ninja admitió al final de la transmisión que no podía decir demasiado sobre su futuro y su destino en alguna plataforma, pero la decisión estará influenciada por mucho más que los números en bruto de estas dos transmisiones.

A pesar de no haber transmitido anteriormente durante un año y siete días en Twitch, Ninja sigue siendo cómodamente el transmisor más seguido en la plataforma, con más de 14 millones. Aunque no disfrutó del descanso más limpio cuando se fue a Mixer, es probable que Twitch agradezca su regreso.

Los 98,000 de hoy tampoco son indicativos de sus números habituales de Twitch. Con frecuencia rompia la barrera de 200,000 espectadores con sus transmisiones de Fortnite, incluso superando 600,000 por una transmisión con Drake, Travis Scott y JuJu Smith-Schuster.

Curiosamente, los números de hoy eclipsaron el debut de Ninja’s Mixer también, que promedió poco más de 61,000 espectadores y alcanzó un pico de alrededor de 85,000, según estas estadísticas de Twitch Tracker.

Super early stream planned within 14 hours was a super success on twitch with @DrLupo I really missed this.



Also! JUST HIT AFFILIATE! pic.twitter.com/Nm5xZ98pBM