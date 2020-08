Aeon must Die: tráiler del State of Play mostró un juego muerto

Los espectadores del más reciente State of Play de PlayStation fueron testigos de las novedades que están por llegar a las consolas de Sony. Entre ellas resaltó Aeon must Die, un juego de estilo beat 'em up con una estética y movimiento muy particular. De hecho, fue la comidilla entre las personas que fueron a Twitter a manifestar su parecer con sus seguidores. Sin embargo, nada presagiaba lo que se ocultaba tras tanto brillo.

Los llamativos flashes de luz en los movimientos de los personajes, que nos recordaban al anime Tengen Toppa Gurren-Lagann (Gainax, 2007), parecían distraernos con la finalidad de ocultar lo mejor que se podía el rostro más feo en el desarrollo de un videojuego: la sobrecarga laboral (o "crunch" como se suele decir en inglés).

Calibrono, co-fundador del medio Game Club & Pub de Bielorrusia, compartió con sus seguidores de Twitter y el mundo las condiciones y la trágica verdad tras este juego. En su tuit él indica que muchas personas dentro de Limestone Games (los desarrolladores) asignadas a este proyecto renunciaron a sus puestos desde el día 22 de junio. ¿El motivo? El "crunch" y falta de pago.

All Aeon Must Die devs quit the studio this week due to crunch and lack of payments, and the trailer was outsourced to artists without contracts. @jasonschreier https://t.co/lmYLy3vRwp pic.twitter.com/ugmKsxhAHb