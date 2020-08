PUBG Mobile Esports tendrá juego de cartas digitales de proplayers

Tencent se ha asociado con Epics GG para crear las tarjetas digitales de jugadores profesionales de PUBG Mobile Esports. Los fanáticos podrán competir globalmente con otros jugadores en este juego de cartas digital.

La vista previa, publicada por la cuenta de Twitter de PUBG Mobile Esports, mostró cómo se verán las tarjetas. Se presentaron los mejores jugadores de Oriente y Occidente, como Beowulf, Carrilho, Luxxy y Jonathan.

La tarjeta clasifica a los jugadores en cinco métricas: asesinatos, daños, disparos a la cabeza, supervivencia y derribos. Cada carta de jugador también tendrá una calificación general.

Las calificaciones y estadísticas de las cartas de cada jugador se basan directamente en el desempeño en las finales de la temporada cero en curso de la PUBG Mobile World League (PMWL). Tencent ha dicho que lanzará más información sobre las tarjetas en los próximos días.

