Free Fire: Como jugar y enfrentarse solo contra otras escuadras [GUIA]

Free Fire es un famoso juego de Battle Royale en la plataforma móvil que ofrece a los jugadores varios modos de juego para probar y disfrutar. En el modo Battle Royale, pueden elegir entre los tipos de partida Solo, Dúos o Escuadrones.

Muchos jugadores prefieren jugar Squads junto a sus amigos. Pero a algunos usuarios les gusta el desafío de un juego 1v4. Solo vs Squad es practicado por muchos para poner a prueba sus habilidades y realizar acrobacias escandalosas contra otros.

Sin embargo, muchos no saben cómo pueden jugar Solo vs Squad en Free Fire. Y a ellos, les decimos que no se preocupen, ya que lo tenemos cubierto. Aquí te mostramos cómo jugar Solo vs Squad en el juego.

Cómo jugar Solo vs Squad

Jugar este tipo de partidas mejorará el tiempo de reacción ya que los jugadores tendrán que enfrentarse a varios enemigos a la vez. Para jugar Solo vs Squad en Free Fire, sigue los siguientes pasos que daremos a continuación:

Paso 1: abre el juego y luego haz clic en la opción de cambio de modo presente en la esquina superior derecha del menú principal.

Paso 2: aparecen tres opciones diferentes: Solo, Duos y Squad. Selecciona el último.

Paso 3: deshabilita la función "Auto-match", que ayuda a los jugadores a jugar Solo vs Squad al deshabilitar la funcionalidad que los empareja con los demás.

Paso 4: Selecciona el mapa que se jugará y presiona el botón de inicio para comenzar una partida Solo vs Squad.

Actualización de Free Fire OB23

La reciente actualización de OB23 trajo varias características nuevas como un nuevo personaje, arma y mascota. La actualización se llama 3VOLUTION, y los fanáticos están encantados con estas adiciones a Garena Free Fire.

