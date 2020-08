Productor de Street Fighter, Yoshinori Ono, sale de Capcom tras casi 30 años

La carrera del productor de Capcom, Yoshinori Ono, acabó en la compañía nipona tras casi 3 décadas de dedicado trabajo a la saga Street Fighter. Estuvo como productor ejecutivo de Street Fighter y era manager de la marca Capcom hasta hace poco.

Mediante su cuenta de Twitter dio un comunicado a sus fans y el apoyo de la comunidad de Fighting Games que estuvieron al tanto de su labor con Capcom, él se refirió a esto como "buenos momentos, malos momentos y tiempos que no existieron" toda la experiencia producida por la franquicia Street Fighter.

"Mi corazón está lleno con el aprecio de los jugadores que me dieron su cariño y un tipo de apoyo a la marca", finalizó su comunicado con la frase que siempre soltaba al finalizar sus presentaciones "¡Shoryuken!" animando a todos los espectadores a gritarlo.

Ono entró originalmente a Capcom como productor de sonido a comienzos de los 90, él trabajó en franquicias como Megaman, Muscle Bomber, Breath of Fire y Devil May Cry, antes de pasarse a rol de gerencia con títulos como Onimusha: Dawn of Dreams, Dead Rising, Shadow of Rome y Capcom Fighting Jam.

Yoshinori es considerado una de las fuerzas detrás del regreso de Street Fighter en 2008. Esta franquicia estuvo considerada como "muerta" por Capcom, pero Ono trabajó duro para que Street Fighter IV pueda volver a lo básico, y el lanzamiento de su secuela fue un total éxito.

La labor de Ono dentro de la industria de videojuegos bajo la compañía Capcom dejará huella en los jugadores, además sus presentaciones en diferentes eventos como el Capcom Pro-Tour también dejaron huella por su inigualable estilo para levantar los ánimo de la afición.

