Fall Guys ha vendido más de 2 millones de copias en Steam [VIDEO]

Fall Guys es un gran éxito. Devolver Digital anunció hoy que el juego de fiesta ya vendió dos millones de copias en Steam en su primera semana. En un tweet publicado esta mañana, Devolver Digital reveló que el hilarante juego de Mediatonic ha puesto algunos números salvajes desde que se lanzó en Steam el 4 de agosto.

En total, se han obtenido 1,5 millones de coronas por una victoria, 60 millones de Fall Guys caídos y, lo más impresionante, más de 23 millones de horas de visualización en Twitch.

Muchos de los mejores streamers en Twitch, como Lirik, xQc, Pokimane y MOONMOON, han disfrutado del juego y han obtenido grandes números de audiencia.

The incredible team @Mediatonic and the super chill @FallGuysGame community have put up some wild numbers in just one week!



Big thanks to all for all the great jellybean vibes. pic.twitter.com/6nW9vp6qeS