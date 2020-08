Con Ferenc Puskás como principal atracción, todos los iconos confirmados para FIFA 21 [FOTOS]

Este lunes, EA Sports reveló nuevos detalles sobre el lanzamiento de FIFA 21, destacando las nuevas modalidades del videojuego y qué iconos incluirá. Había mucha expectativa por ver a algún 'crack' sudamericano, pero al final no fue así.

La gran mayoría son jugadores que hasta hace poco colgaron los botines, como son los casos del español Fernando Torres, el alemán Bastian Schweinsteiger y el checo Petr Cech. Por último, te indicamos qué icono ya no aparecería más en el FIFA.

¡Ya están los 100! Este lunes se conoció todos los iconos que aparecerán en el FIFA 21, principal atracción de la desarrolladora de videojuegos EA Sports y que promete destronar (una vez más) al Pro Evolution Soccer de Konami.

Ya se sabía que Petr Cech, Éric Cantona iban a formar parte de la lista 100, pero faltaban conocer quiénes más. Ahora se sabe y acá te lo contamos. No estará Teófilo Cubillas, como algunos daban por hecho.

Ashley Cole, Fernando Torres, Philipp Lahm Xavi Hernandez, Ferenc Puskás, Bastian Schweinsteiger, Davor Suker, Nemanja Vidic y Xavi Hernández. Todos ellos tendrán sus tres versiones (baby, medio y Prime), y su respectiva carta Moments.

Es preciso mencionar que algunos 'gamers' indicaban que Carlos Valderrama, Diego Forlán, Gabriel Batistuta y Teófilo Cubillas podrían salir, pero finalmente no hubo ningún sudamericano. En tanto, se rumorea que Jens Lehman ya no formaría parte de los iconos, debido a que no figura en la página web de EA Sports. Veremos.