Hyper Scape: como descargarlo gratis en tu PC o consola

Hyper Scape, el battle royale hecho por Ubisoft, se lanza hoy luego de varias semanas en acceso beta para los usuarios de PC. En este lanzamiento los jugadores de PlayStation 4 y Xbox One también se unirán a lo que este nuevo battle royale propone junto al estreno de su Temporada 1: The First Principle.

Como ya es costumbre dentro del género battle royale, esta Temporada 1 viene con su respectivo battle pass con 100 niveles. Estos contienen jugosas recompensas en forma de artículos cosméticos con la finalidad de resaltar entre los jugadores. Veamos entonces a dónde debes dirigirte para descargar Hyper Scape y ser parte de la acción desde su primer día.

Cómo descargar gratis Hyper Scape

Una de las particularidades de Hyper Scape es que contará con cross-play desde el primer día. Eso quiere decir que puedes jugar desde tu PC con tus amigos que prefieran usar PlayStation 4 o Xbox One sin ningún tipo de inconveniente. Veamos entonces los enlaces que deberás visitar para proceder a la descarga.

-PlayStation 4.

-Xbox One.

-PC.



Foto: captura PC

No importa la plataforma que escojas, podrás jugar con tus amigos donde sea que ellos estén siempre y cuando tengan el juego descargado y quieran divertirse dentro de Hyper Scape.

Acerca de "The First Principle" en Hyper Scape

Esta temporada contiene una historia con una trama que abarcará todas las temporadas. Dentro de Hyper Scape existe un gran misterio, elaborado por Prisma Dimensions, que los jugadores deberán resolver. Esta primera temporada tendrá un objeto coleccionable denominado "Memory Shards". Estos se obtienen para desentrañar algunos datos y aprender más de los personajes y ciertos eventos.

Cada semana un nuevo Memory Shard estará oculto en el mundo del juego para ser hallado por los usuarios. Aparte de los Memory Shards, se lanzarán unos cómics durante el paso de la Temporada 1 y también en las venideras. Esto hará que conozcamos más acerca de Hyper Scape y su historia.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!