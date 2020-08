Xbox Series X: se lanzará en noviembre, pero sin Halo Infinite

Xbox Series X llegará a tiendas de todo el mundo en el mes de noviembre. Tal y como reportábamos hace unas semanas y siguiendo la tradición con respecto al mes de lanzamiento de las anteriores consolas, la nueva máquina hecha por los ingenieros de Microsoft hará su debut a solo un mes de acabar el presente año, manteniendo la promesa de un lanzamiento en "temporada de fiestas". Esta confirmación llegó a través del blog oficial de Xbox.

