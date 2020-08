PlayStation 5: nuevas fotos del mando revelan capacidad de la batería

El mando DualSense de PlayStation 5 nuevamente es el protagonista de una sesión de fotos amateur antes de su salida oficial en tiendas. Todo indica que las fotos son verdaderas y pertenecen a un trabajador que está encargado de hacer minuciosas pruebas al mando antes que llegue a manos de los usuarios finales.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

Las fotos han llegado a Twitter a través de una cuenta que no se caracteriza por ser muy activa. Esto ha levantado las sospechas de algunos usuarios y se creen que esta sea una cuenta de respaldo o paralela de alguien cuya identidad prefiere no ser divulgada con la finalidad de evitar algún problema con su empleador o potenciales clientes.

Uno de los detalles más importantes que este usuario ha compartido es la capacidad de la batería. El mando DualSense de PlayStation 5 contará con una batería de 1560 mA, una cifra que lo pone por encima del actual DualShock para PS4. Esto quiere decir que la autonomía de este mando será superior a comparación de su antecesor.

En otro tuit se le pregunta al dueño de esta cuenta el método para haber conseguido este mando y si es que puede hacer un video para comprobar que no se trate de una reproducción altamente detallada. Es aquí donde se revela el trabajo que desempeña este personaje.

sorry , no video. we design and provide accessories for console manufactures such as SONY and Microsoft, they are both our customers, now we are doing some compatibility testing for #Dualsense5 controller