Fall Guys: Como ganar una partida y llevarse la corona [TRUCOS]

Fall Guys: Ultimate Knockout ha sido el gran éxito de 2020, con el loco juego indie convirtiéndose en un favorito de Internet mientras todos corren para divertirse. Sin embargo, solo puede haber un ganador, y con estos consejos y trucos de Fall Guys, ese ganador puede ser usted.

Desde su lanzamiento el 4 de agosto, el juego ha encabezado las listas de Twitch antes de Just Chatting, vendió 2 millones en Steam, se anunció un evento de Twitch Rivals e incluso logró que Sergio Agüero recreara su icónico objetivo ganador del título en el juego.

Hay 24 eventos diferentes en Fall Guys, aunque solo tendrás que jugar entre tres y cinco en un juego determinado. Los juegos que jugarás son completamente aleatorios, aunque no todos serán el final.

Slime Climb, Hex-A-Gon y Tail Tag son todos los juegos que hemos tenido en la final, aunque también pueden ser rondas de mitad de juego, por lo que el hecho de que te dibujen en ellas no significa que hayas llegado a la final. todavía.

Fall Mountain, sin embargo, solo puede ser el final, y tiene la corona cinematográfica obteniendo la victoria, por lo que tenemos algunos consejos específicos sobre ese nivel a continuación, junto con un puñado de otros más generales que lo ayudarán a convertirse en un maestro de Fall Guys.

Conviertete en el Jumpman

No hay muchos botones en Fall Guys; corres, saltas, de vez en cuando agarras cosas. Debido a que hay tan poca variedad en la forma de abordar el juego, necesitará aprovechar al máximo estas estrategias.

Saltar también es crucial para algunas de las otras estrategias aquí, por lo que si quieres ser el mejor Fall Guy que puedas ser, tendrás que tomarte un poco de tiempo para comprender qué tan lejos, alto y rápido puedes saltar. Un salto de nivel es especialmente importante en Hex-A-Gon.

En este nivel, una vez pisas un hexágono, desaparece, y la idea es evitar caer al pozo de abajo. Sin embargo, si terminas con un nivel para ti, saltar de una plataforma a otra lleva mucho más tiempo, lo que significa que mantendrás más hexágonos en juego y podrás mantenerte por encima de tus competidores por un tiempo.

Sin embargo, ten en cuenta que si pruebas esta táctica con otros jugadores que te rodean, ellos simplemente se adelantarán y robarán tus plataformas. Nos ocuparemos de los otros consejos de salto en consejos más específicos más adelante.

Bucea para el Tesoro

Bucear es esencialmente una variación del salto, cambiando el equilibrio por la distancia. Esta técnica suele ser una mejor opción que simplemente saltar, ya que es un poco más rápida y aumenta la altura.

Si se forma una multitud en niveles como Door Dash o Gate Crash, una inmersión es una buena forma de liberarse. Sin embargo, bucear demasiado pronto solo hará que se amontonen encima de ti, las inmersiones se usan mejor para llegar al frente, en lugar de hacerlo al frente.

Por lo general, tropezará al bucear, así que apéguese a los saltos regulares cuando se trata de evitar obstáculos de giro y similares. Hay unos pocos niveles en los que las secciones del nivel tienen un espacio intermedio; bucear sobre estos suele ser el camino a seguir.

Volviendo a Hex-A-Gon, el buceo es un gran último intento de mantenerse en un nivel tratando de saltar un gran espacio, pero no lo use en exceso, ya que es posible que no se levante a tiempo y termine cayendo de todos modos.

El salto también es genial en los juegos de equipo donde necesitas mover una pelota rápidamente, y golpear la pelota con la cabeza desde una inmersión es mucho más poderoso que simplemente rodarla. Sin embargo, está menos controlado.

Realmente no necesitas ganar

Solo necesitas terminar primero en el nivel final, por lo que a veces es mejor esperar tu momento. Hay algunos niveles en los que esto no es cierto; Slime Climb es una carrera contra el slime creciente, por ejemplo, pero algunos niveles se beneficiarán de la paciencia.

Por ejemplo, en Tip Toe, debe averiguar qué mosaicos son sólidos y cuáles se caerán. Ser el primero aquí te convierte en la rata de laboratorio, donde probarás si el mosaico es real. Si no es así, te caerás y volverás al inicio, mientras que el resto de los jugadores podrán continuar con seguridad.

Querrá permanecer cerca del frente aquí, demasiado paciente y se quedará atrás, pero no tan cerca como para terminar siendo empujado hacia el frente. Door Dash es una experiencia similar, solo que con puertas reales y falsas, así que colócate en el medio hasta el último par de puertas.

Estar justo al frente en cualquier ronda también es bastante imprudente, ya que te deja abierto a ser pisoteado, así que debes entender que mientras califiques, eso es todo lo que cuenta.

Conoce los atajos

Algunos de los juegos tienen pequeños trucos que te permiten sacar esquinas, escabullirte por las curvas o, en general, evitar algunos de los obstáculos del juego. Slime Climb tiene tres, por ejemplo. Juegue a través de los juegos y busque exploits, observe si otras personas lo hacen y poco a poco llegue a comprender cuál es el mejor camino a seguir.

Sin embargo, tenga en cuenta que algunos de estos atajos son muy conocidos y, a veces, el camino más largo está menos concurrido y, de hecho, puede ser más rápido para navegar con todos los demás fuera del camino.

Deja que el juego te ayude

Algunos de los obstáculos que el juego te presenta en realidad pueden usarse para tu ventaja. Por ejemplo, las hélices de The Whirlygig pueden usarse para enviarte volando hacia adelante si te paras en un lugar que les permita llevarte hacia la línea de meta.

En juegos como Tail Tag, donde debes evitar que te roben la cola, también puedes esconderte debajo de los martillos giratorios, lo que dificulta mucho más que otros jugadores te alcancen. A veces, rescatar deliberadamente cerca de los puntos de control azules también puede ayudarlo a reaparecer mucho más adelante.

Se un jugador de equipo

Los juegos en equipo en general no son tan buenos en Fall Guys, pero eso se debe principalmente a que tu equipo apesta. Sin embargo, si puedes ser más un jugador de equipo que ellos, se vuelven mucho más fáciles.

Esto significa que en juegos como Egg Scramble o Fall Ball, cuando todos corren a la ofensiva siguiendo los objetivos, debes jugar a la defensiva. No es glamoroso, pero si proteges tus huevos o juegas como portero, pone a tu equipo en una posición mucho mejor.

Fall Mountain

Es el nivel final más común del juego, y también es el único nivel que nunca aparece a menos que sea el final. La forma de ganar en de manera ligeramente diferente, por lo que aquí detallamos las mejores estrategias. Estos consejos deberían darle una ventaja en la carrera por la corona.

Comience cerca del frente: sí, este consejo no es muy útil, pero obtiene una ventaja considerable para llegar al frente rápidamente. La paciencia te costará caro aquí

Observa las bolas: la mayoría de los obstáculos en este nivel son bastante fáciles, pero las bolas que caen hacen que sean mucho más difíciles, por lo que tendrás que estar constantemente atento a ellos.

Evite los martillos: muchas personas piensan que una vez que alcanzan los martillos giratorios, ya están en la corona, pero pueden ser más duros de lo que cree y los espacios son muy estrechos.

Observa la corona: sube y baja en el aire, así que querrás saltar a por ella cuando esté a tu alcance.

Agarra la corona, por favor, cógela. Demasiadas personas han perdido porque no agarraron la corona, simplemente saltaron a ella.

Y eso es todo lo que necesitas saber para conquistar Fall Guys de una vez por todas. Ahora sal y sé el mejor frijol que puedas.

