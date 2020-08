Tony Hawk's Pro Skater 1+2: como bajar el demo en PS4, Xbox One y PC

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 fue uno de esos anuncios que emocionó a muchos jugadores arriba de los 25 años el mes pasado. Lo curioso es que, aparte de confirmar skaters y la música para elegir dentro del juego, no se sabía más acerca del juego ni del demo que prometieron. Eso fue cierto hasta junio, en donde se anunció que en este mes podríamos echarle un primer vistazo al juego.

What is going to be your new high score 💯 in the #THPS 1+2 Warehouse Demo!? 🛹 Pre-Order digitally and get access to the Warehouse Demo, available August 14, 2020 at 8am PT. 🎮 pic.twitter.com/W4lpTiQ24H