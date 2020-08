PlayStation 5 podría tener problemas con los juegos en 4K

El silencio que ha mantenido Sony durante las últimas semanas ha causado la aparición de diversos rumores en torno a su futura consola. Luego de una sorpresiva presentación en junio pasado, PlayStation 5 aún mantiene un velo de misterio con respecto a su fecha de lanzamiento y, tan o más importante, el precio para tener una adornando nuestro centro de entretenimiento.

Si bien hace unos meses fuimos testigos de una soporífera presentación a cargo de Mark Cerny hablándonos acerca de las maravillas de PlayStation 5, muchos jugadores y público en general están expectantes ante cualquier detalle extra que se pueda saber. Prueba de eso son la popularidad de las fotos del mando DualSense que han circulado por redes desde la semana pasada.

Sin embargo, una de las características clave de la próxima generación de consolas pareciera que realmente exigirá a la futura consola de Sony. Este rumor llega por parte de "Dusk Golem", un conocido "insider de videojuegos" que suele adelantarse a muchas noticias y las comparte con sus seguidores en su cuenta de Twitter.

Él hace poco hizo un pequeño hilo como respuesta, luego de haber sido consultado, acerca del desempeño de Xbox Series X y PlayStation 5 usando como referencia el RE Engine de Capcom. Esto es lo que dijo:

(3/3)the less expensive and more powerful console. I used RE8 as an example, but I've heard from other devs that PS5 struggles with 4k games in particular so you'll see a lot of fake 4k. That doesn't matter to some, but get ready for that too. Xbox X doesn't have the same problem

De ser esto cierto, Xbox Series X tendría la ventaja en cuanto a resolución se refiere. Es de notar que "Dusk Golem" tiene muchos contactos involucrados en la industria de los videojuegos, sobre todo en Capcom, y es bastante probable que este tema haya sido uno de los tantos que salen a la luz cuando ha tenido algunos intercambios con desarrolladores.

La ventaja de la consola de Microsoft incluso podría acrecentarse si tomamos en cuenta lo que se comentó antes en ese mismo hilo.

(2/3) But people are should get ready for the really real possibility that the PS5 is going to end up being the more expensive console between the two, I'm trying not to say much here as I was asked not to but prepare yourself, which does put Xbox X in a position it'll be the