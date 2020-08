Fortnite: Bugha niega falta luego de advertencia de Epic Games [VIDEO]

El primer campeón de Fortnite World Cup Solos, Kyle ‘Bugha’ Giersdorf, se ha defendido junto con su compañero jugador profesional Owl después de ser acusado de formar equipo y confabulación tras una advertencia oficial de Epic Games.

Durante un evento de Fortnite Champion Series el 12 de agosto, Bugha publicó un tweet que mostraba que Epic Games le había enviado una advertencia en el juego por "colusión / arreglo de partidos", que parece ser el resultado de que Bugha estuvo en una llamada de voz. con Owl y otro jugador profesional durante la competencia de solos.

Comenzaron a surgir muchos clips de la transmisión de Bugha que lo muestran comunicándose con Owl, y aunque no le da ninguna dirección específica o información detallada, hay algunos casos que podrían considerarse como un equipo.

Un clip muestra a Bugha comunicándose con Owl mientras "un tipo al azar", a quien Bugha hace hincapié en señalar su skin, que es la misma que la de Owl, le dispara. También señala a un "tipo deslizándose" en el fondo, a lo que Owl le pregunta dónde estaba ya que quiere ir y eliminarlo.

En un incidente separado, Bugha es eliminado después de que un jugador salta a su caja. Luego dice "vete a la mierda con este niño, Owl", lo que sugiere que conoce su ubicación.

don't know how bugha knew owl was next to him, either way kinda sus pic.twitter.com/5pWI4CtRO8

Sin embargo, tanto Bugha como Owl han negado que formaran equipo y han explicado el contexto de los clips.

"¿Qué hice en ese escenario en el que estaba dando información a otros jugadores?" responde al comentarista y analista de Fortnite, "Krashy". "Estuve peleando con Owl durante el juego varias veces, pero la gente solo ve un clip sin contexto alguno y basa todo en eso".

Owl también publica un video en Twitter que explica el contexto detrás del clip en el cuadro de Bugha. Al pedirle a los críticos que "investiguen" antes de acusar a la pareja, Owl explica que Bugha estuvo ensordecido en la llamada todo el tiempo y solo no se atrevió a decirle que "se cagara en este niño" cuando notó la skin de Owl al entrar en la caja.

Do your research before blindly giving players REAL comp warnings of teaming that can hurt their brand. Theres many more situations but cant fit them into the video pic.twitter.com/BdxVsaNQI3