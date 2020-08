Epic Games inicia guerra contra Apple de la manera más poética posible [OPINIÓN]

Por Aaron "Omubunta" Villalobos.

Si no entienden por qué Apple tomó esta decisión y las razones de la campaña #FreeFortnite de Epic Games, te lo explico. Apple desde hace ya varios años busca monopolizar completamente su ecosistema con varias estrategias poco leales a sus consumidores y competidores.

Desde poner trabas a sus consumidores y a terceros para reparar sus productos y así cobrar exorbitantes sumas de dinero en reparaciones simples y reemplazos de componentes, hasta el bloqueo de instalación/soporte de algunos softwares/hardwares de terceros con diversas excusas para evitar competir con estos y así ganar más porque el usuario simplemente no tiene otra opción.

Epic Games contra Google Play Store y App Store

Como recordarán, cuando Fortnite empezó en móviles en Android lo hizo por fuera de la Google Play Store porque también estaba en contra de la comisión por microtransacciones del juego si estas eran procesadas por la Google Store, ya que este era el único medio de pago.

Eventualmente Epic Games cedió e ingresó a la Google Play Store y App Store teniendo en cuenta esos 30% de sobrecosto que, al final, encarecía todas las ventas, haciendo que los usuarios paguen más. Esto lo hizo a regañadientes, ya que ambas compañías le ponen trabas técnicas y comerciales a las Aplicaciones de terceros que no se instalen por sus respectivas tiendas. Pero esto no se quedaría así, no no no.



Directivo de Epic Games planeando el contraataque. 100% real no fake. | Foto: Evangelion

Fortnite es bloqueado de la App Store por Apple

El problema del asunto ahora, es que Epic Games está ofreciendo a sus usuarios una distinta forma de pago fuera de la App Store y la Google Play Store, que es el pago directo a Epic Games, siendo la compra procesada por ellos mismos y ya no Google o Apple.

Esto reduce el costo de las microtransacciones ya que no está ese 'impuesto' de 30%, es por eso que todos los precios de los V-Bucks y demás han sido reducidos hasta en un 20% en esta ‘Megarrebaja de Fortnite’.

Este camino tomado por Epic Games, no le gustó nada a Apple, ya que como sabemos a ellos les encanta tener un control prácticamente absoluto sobre todo lo que se haga en y con sus dispositivos, aún si tienen o no los fundamentos legales para hacerlo. (Recuerden esto porque será importante después)

Obviamente Apple no quiere perder los millones de dólares de esos 30% de comisión que provienen de las compras de Fortnite en sus dispositivos, así que le dijo a Epic Games "O me sacas esa vaina chibolo gil o te me vas de la jato".

A lo que Epic Games les respondió:

Este conflicto es lo que llevó a que Fortnite se esté bloqueado para dispositivos con iOS, ya que Epic Games simplemente decidió no ceder y reclamar a Apple que se le permita poder encargarse directamente de esas transacciones.

Pero ojo, no es que Epic Games quiera ser la excepción a la regla y ser el único que no esté obligado a pagar esos 30% de comisión. Otras empresas de servicios como Amazon, Fandango, McDonalds, BestBuy y otros cientos de aplicaciones tienen permitido el aceptar directamente los pagos. En un comunicado de prensa, Epic Games dice que Apple impone esto solo a algunos productos y a algunas empresas, lo que considera injusto. Es por ello que han iniciado un proceso legal en contra de ellos.

#FreeFortnite y cómo Epic Games se la jugó a Apple

La campaña de redes sociales #FreeFortnite anunciada con un video parodiando un antiguo comercial de Apple durante el lanzamiento de la Macintosh, que a su vez es una referencia a la obra ‘1984’ del escritor George Orwell.

La obra 1984 de George Orwell, es un clásico de la literatura, en este libro se describe una sociedad controlada y monitoreada en todo aspecto, en donde una élite tiene el control de todo bajo una realidad ficticia creada por ellos mismos. Esto es lo que Epic Games piensa que Apple está haciendo con la App Store.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

En dicha presentación del año 1983, un joven Steve Jobs presentaba con un gran discurso la Macintosh. En dicho discurso presentaba a Apple como una esperanza ante la posibilidad de un monopolio en el mercado del computador personal por parte de IBM.

“IBM lo quiere todo y apunta sus armas contra su último obstáculo a controlar la industria: Apple. ¿Dominará el gigante azul toda la industria de los computadores, toda la era de la información? ¿George Orwell tuvo razón sobre 1984?”

Discurso y comercial de presentación de Macintosh

El corto de Fortnite titulado ‘Nineteen Eighty-Fortnite’, un juego de palabras con el título en inglés del libro, es una recreación toma a toma del comercial de la Macintosh. Así Epic Games logra dejar mal parado a Apple ante el público, utilizando sus propias ideas.

Quand Fortnite dénonce le monopole d'Apple en parodiant sa fameuse pub 1984, c'est un gros coup marketing prémédité. Énorme 🤯 #FreeFortnite

Montage vidéo : @stephane_bidart pic.twitter.com/pSnUluSVke — Camilo (@CamiloooGz) August 13, 2020

Fortnite es eliminado de la Google Play Store

Mientras redactaba esto, Fortnite también fue retirado de la Google Play Store por haber incluido la forma de pago directa, lo que en el caso de esta tienda resulta ser una infracción de sus términos. Sin embargo, el juego todavía puede ser descargado por medio del cliente de Epic Games para Android.

Epic Games todavía no ha declarado nada al respecto del bloqueo de Fortnite en esta plataforma.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!