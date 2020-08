Creadores de Fall Guys advierten sobre versión para móviles

No es ningún secreto que Fall Guys se ha convertido en todo un hit. El equipo de Mediatonic ha dado justo donde le gusta a la comunidad de gamers y estos han respondido favorablemente. Este éxito ha sido palpable para los desarrolladores, quienes no dudaron en compartir con sus seguidores algunas estadísticas de estos primeros siete días.

Este título, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, hizo su debut en PlayStation 4 y en PC a través de Steam el primer martes de este mes y ya se encuentra entre los juegos más vistos en Twitch. Esto le valió destronar a League of Legends, que así nomás no baja del top 5.

Sin embargo, ese éxito actualmente tiene un alcance limitado, al no llegar a todas las plataformas para videojuegos existentes. Una de ellas, que goza de gran popularidad, es la de los equipos móviles representada por Android y iOS. Esto es algo que ha llamado la atención de muchos, ya que este juego no es particularmente intenso a nivel de gráficos.

Desafortunadamente esto no ha detenido a algunos inescrupulosos de promocionar versiones del juego dirigidos a usuarios de smartphone. Esto resulta en paquetes de descarga que podrían afectar severamente a tu equipo móvil y hasta vulnerar la seguridad del mismo si se le otorgan ciertos permisos.



Foto: BoostApk

Con la seguridad de sus fanáticos en mente, la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter emitió un comunicado esta semana desmintiendo la existencia de cualquier "Fall Guys Mobile" que pueda haber.

Fall Guys is only available on PC & PS4



If you see any ads for a mobile version they are scams



a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW