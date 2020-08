Streamer, TimTheTatman, gana en Fall Guys tras 7 dias de derrotas

El videojuego del momento en este 2020 se llama Fall Guys, un entretenido battle royale con minijuegos donde solo uno podrá ser el ganador. Son miles las competiciones donde millones de jugadores se enfrentan a diario por alcanzar la tan preciada corona.

TimTheTatman es un conocido streamer de la plataforma Twitch y estuvo compartiendo sus aventuras por conseguir la victoria en el popular videojuego. Este reto se fue tornando su pesadilla, ya que cada vez que estaba cerca de ganar, sufría las molestias de sus rivales o no llegaba a la meta.

Su streaming se volvió poco a poco más popular, pues siempre le pasaba algo cuando estaba cerca de la meta. Muchos de sus rivales han sido los jugadores vestidos de hot-dogs que le bloqueaba o jalaban en su camino a la clasificación.

El revuelo en torno a sus intentos fallidos tomó tanta importancia que muchos medios han reportado este hecho, incluso la cuenta oficial de Twitter de Fall Guys publicó burlas en torno a "supuestos servidores" que habían subido la dificultad para que no puedas ganar.

Este miércoles 19 de agosto, TimTheTatman dijo "hoy es el día" a lo que fue respondido así:

"No voy a permitir que los niños de 6 años me intimiden en un juego para niños de 6 años, hermano, literalmente"

- TimTheTatman 0 victorias, 647 derrotas.

