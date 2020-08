League of Legends responde después que Fall Guys fue el juego más visto de la semana

En las semanas posteriores a su lanzamiento, Fall Guys ha superado casi todas las expectativas, ya sea en relación con las ventas o las cifras de audiencia. La audiencia en particular, ha sido increíble desde el primer día y lo sigue siendo hasta ahora.

Gracias a que los creadores de contenido más populares del mundo jugaron el juego en la transmisión y en videos, Fall Guys se convirtió en el "juego más visto", según GGRecon, que dijo que el juego superó a League of Legends en audiencia promedio durante la semana pasada.

Para frotar un poco de sal proverbial en la herida, Fall Guys tuiteó y se disculpó sarcásticamente con League of Legends. La cuenta oficial de Twitter del juego de Riot respondió deseando buena suerte a Fall Guys en su viaje y adjuntó una imagen del Yordle Teemo favorito de todos, animando a Fall Guy a caminar hacia su campo minado de hongos.

