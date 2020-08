Roblox: promocodes vigentes para Wild Revolvers - agosto 2020

¿Buscas la experiencia del vaquero en el viejo oeste? Entonces Wild Revolvers de Roblox es para tí. Este juego es un shooter en tercera persona que obligarará a hacer volantines y maromas para evitar los disparos de otros vaqueros que querrán hacerse con el primer lugar.

I got the horses in the back 🐎

Noobs on the attack 😠

Clear them out the shack 🏚️

Gonna dominate the match 🤠

Celebrate #NationalDayOfTheCowboy in Wild Revolvers today: https://t.co/V8X4fatWgk pic.twitter.com/TY2nxFBNeK