Escape From Tarkov: guía definitiva para principiantes [VIDEO]

Escape From Tarkov es uno de esos juegos que probablemente hayas visto en Twitch pero que nunca hayas aprendido. El shooter incondicional es uno de los juegos más gratificantes para aquellos de ustedes que disfrutan del juego de armas hiperrealista y el juego táctico en equipo, pero dominarlo puede ser dificil.

Como la mayoría de sus jugadores que disparan habitualmente al verlos, Escape From Tarkov es bastante antipático para los novatos. No hay ningún tutorial en el juego, que actualmente se encuentra en beta cerrada, lo que significa que las incursiones pueden sentirse como un bautismo de fuego cuando comienzas a ejecutarlas con equipo de bajo nivel.

Como grupo de jugadores que han estado allí y han hecho eso, lloraron por el equipo perdido y se enfurecieron por los Scavs trucados que simplemente no bajarían, tenemos el mejores consejos del mercado. Así que sin más preámbulos, aquí está nuestra guía para principiantes de Escape From Tarkov.

¿Qué es Scape from Tarkov?

Escape From Tarkov es un auténtico saqueador de disparos con elementos de rol. El juego en línea tiene dos facciones reales: BEAR y USEC, que elegirás cuando inicies el juego por primera vez, antes de enfrentarte cara a cara con la IA y los jugadores controlados por humanos en una variedad de mapas en la ciudad devastada por la guerra de Tarkov.

Como sugiere el nombre, tienes que escapar de Tarkov, pero en realidad, todo esto significa que tienes que sobrevivir a una sola incursión: una salida a uno de los mapas de la ciudad.

Mientras estás en una incursión, ya sea como tu facción elegida en PMC o como un asaltante Scav, canaliza tu panda basura interior y aspira tanto botín como puedas. Si sale, puede optar por almacenar este botín o venderlo para obtener una ganancia. Si falla, tendrá el costo de curarse y reemplazar su equipo.

Realiza los Raids de SCAV primero

Cuando ejecutas incursiones como miembro de la facción elegida, todo lo con lo que entras se pone en juego. Sin embargo, si eliges entrar como un Scav amistoso, esencialmente tienes la oportunidad de escapar con equipo gratis. Verás, en Escape From Tarkov, Scavs son esencialmente la IA que te aterroriza cuando juegas como PMC, pero tienes la oportunidad de utilizarlos de vez en cuando para incursiones.

Cuando juegas como Scav, serás empujado a una incursión en curso con equipo aleatorio, pero no serás atacado por otros Scavs a menos que los enfrentes. Todavía tienes que tener cuidado con los jugadores, pero si puedes escapar, habrás obtenido una gran ganancia mientras mejoras tu arsenal.

Asegura tu equipamento

Cuando finalmente reúna el valor para usar su propio equipo como PMC en una redada, asegúrese de asegurarlo. Si muere pero nadie lo recoge, volverá a través de Prapor o Terapeuta al día siguiente.

Sin embargo, depende de usted con quién elija asegurar. Prapor ofrece tarifas más bajas, pero sus devoluciones son más lentas, mientras que el terapeuta es más caro, pero le devolverá su equipo en 24 horas.

Siempre ten acceso a un mapa

La naturaleza de Escape From Tarkov significa que te perderás mucho. Si tiene una segunda pantalla o acceso a un dispositivo móvil o tableta lo suficientemente grande, probablemente sea mejor cargar un mapa al que pueda consultar durante una redada. Puede encontrar muchos mapas de la comunidad en línea, completos con ubicaciones de extractos, en lugares como Reddit y la wiki de EFT.

Sin embargo, si recién está comenzando, le recomendamos que primero se familiarice con Customs and Factory.

Conoce donde estan tus extractos

Cada mapa de Escape From Tarkov tiene una serie de extractos diferentes. Se te dará una selección diferente dependiendo de cómo estés haciendo la incursión y algunos solo son accesibles con la ayuda de otros o mediante una clave.

Cada mapa siempre tendrá un conjunto de extractos que siempre estarán abiertos. Sin embargo, hay algunos, como Smugglers Boat on Customs, que solo están abiertos en determinados momentos. Por lo general, los extractos que presentan "???" en una redada son sensibles al tiempo, al efectivo o al artículo, así que no confíe en ellos si necesita escapar rápidamente.

También hay algunos extractos como Factory Gate on Woods donde necesitarás encontrar un Scav jugador amigable para extraer. Vale la pena saber ahora que conseguir estos extractos es muy poco común, pero Fence te dará buenas recompensas si encuentras a alguien dispuesto a aceptar tu oferta.

Completa las misiones

Existen misiones que te ayudarán a desbloquear nuevos elementos y comerciantes en el juego. Si lo que buscas es progresar, estas misiones son fundamentales para tu experiencia de incursión. Cada misión requiere que hagas algo diferente y hay guías en línea para algunas específicas en caso de que te quedes atascado, pero también varían en dificultad.

Cuando completes una misión, serás recompensado con dinero en efectivo, artículos o ambos, y tu reputación con un comerciante en particular aumentará, lo que generará mejores precios en general.

Haga uso del contenedor

Cada jugador tiene acceso a un contenedor seguro durante una redada de PMC que le permitirá conservar los elementos que haya encontrado, incluso si muere. El tamaño de su contenedor seguro variará según la edición del juego que haya comprado.

El más pequeño es 2 × 2 mientras que el más grande es 3 × 3. Puede actualizarlos a medida que avanza, pero son compras muy tardías debido a sus puntos de precio.

Lleva lo que necestas para un Raid

No aprendas por las malas. Solo lleva lo que necesites (y puedas permitirte perder) a una redada. Dado que Tarkov es hiperrealista, necesitará planificar su equipo meticulosamente. Cuando está comenzando, no necesita traer una segunda arma, pero sí necesita invertir en suministros médicos y armaduras decentes.

Cuando inicies el juego por primera vez, recibirás una armadura PACA. Dado que es un chaleco de nivel dos, no hará mucho para mantenerte con vida, pero es mejor que nada para sacarte.

Una vez que aprendas las cosas, asegúrate de buscar la herencia de cosas como armaduras, cascos y municiones, de modo que cuando realmente estés fuera de lugar, corras menos riesgo de morir por una sola ronda. De manera similar, querrá abastecerse de suministros médicos.

Esté pendiente de su salud

Eso nos lleva muy bien al siguiente punto. Dependiendo de sus finanzas, puede comprar varios suministros médicos diferentes para mantenerse en forma y saludable en el campo.

Si bien los vendajes, las férulas y los analgésicos son una necesidad absoluta para los recién llegados, le recomendamos que obtenga un IFAK y un CMS o un kit de supervivencia tan pronto como pueda. Los dos últimos productos te permitirán volver a unir tus extremidades si se oscurecen durante el combate.

Mantenga los ojos al tiempo del mapa

Cuando ingrese a una redada, toque dos veces "O" para ver la cuenta atrás de la redada y sus extractos. Esto le dará una idea de cuánto tiempo puede pasar vagando por las calles de Tarkov antes de que tenga que salir de allí.

Si has encontrado mucho botín y quieres escapar antes, está bien, pero asegúrate de que haya pasado el tiempo suficiente o de que tengas suficiente experiencia en incursiones para que no cuente como un recorrido.

Añade Suministros médicos

A tus armas se les asigna automáticamente un número en Escape From Tarkov, pero no a tus suministros médicos. Como se dará cuenta rápidamente, saltar a su inventario en medio de la pelea para coser su estómago no es exactamente lo ideal, pero hay una manera de mitigar eso.

Cuando empiece una rave, arrastre sus suministros médicos hasta su barra rápida, memorice los adormecidos asignados y estará listo para comenzar. La próxima vez que te disparen, puedes encontrar un pequeño agujero agradable para sanar sin preocuparte por presionar la pestaña.

Cuidado con los Bosses

Los mapas de Escape From Tarkov tienen jefes que pueden aparecer en ubicaciones determinadas. Estos tipos están protegidos por Scavs y son súper agresivos, así que no te enfrentes a uno a menos que estés preparado.

Si te encuentras con uno durante una redada y no quieres participar, corre. Corre tan rápido como puedas y no mires atrás.

Trabaja en tu escondite

El escondite puede parecer una adición aleatoria a Escape From Tarkov, pero es algo con lo que vale la pena incursionar. Cada actualización te dará acceso a cosas nuevas como Workbench, que te permite modificar tus armas, o aumenta tu tiempo de descanso para que puedas recuperarte de las incursiones más rápido.

Hay cosas específicas que deberá completar para cada actualización y pueden ser bastante costosas, así que asegúrese de saber lo que quiere antes de comprometerse con ella.

Eso es todo lo que tenemos para ti en la guía para principiantes de Escape From Tarkov hasta ahora. No es un juego fácil de manejar, pero sin duda es uno que aprendes jugando, así que sal y comienza a jugar Scav.

