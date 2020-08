Diego Carlos y su brutal carta que ahora posee luego que el Sevilla ganara la Europa League

Diego Carlos son esos jugadores que pasan de villano a héroe y se convierten en el jugador del partido. El defensor brasileño cometió un penal sobre Romelu Lukaku antes de los 5' de iniciado el juego, y esto fue aprovechado por el Inter.

En el ocaso del partido, Sevilla encontró el tercero gracias a la anotación de Diego Carlos, quien marcó de "chalaca" y le dio su sexta corona al cuadro 'nervionense'. El central no solo fue decisivo en el trámite del partido, sino también que ahora posee una brutal carta en el FIFA 20.

A principios del juego, EA Sports sacó en 'SBC' (Desafío de Creación de Plantillas) Diego Carlos 'Road to the Final' con media 84, donde pedían entregar dos plantillas (83 y 84) por su carta live. Esta iba a mejorar si el cuadro hispano avanzaba de ronda.

[Así lucía Diego Carlos 'Road to the Final' al principio de FIFA 20]

Sevilla clasificó a los dieciseisavos de final y así Diego Carlos subió a 86 de media. Sin embargo, su carta se estancó con la para del fútbol a causa de la propagación del coronavirus en el mundo.

Una vez que la pelotita volvió a rodar en el 'Viejo Continente', Diego Carlos subió a 89 y, hasta ese momento, era menos que su carta TOTSSF (Team of the Season So Far) que obtuvo por su espléndida temporada en la Liga Santander.

El Sevilla siguió avanzando y se midió fuerzas esta tarde con el Inter por la final del torneo. Los dirigidos por Lopetegui se coronaron campeones al derrotar a los italianos por 3-2, y ahora la carta 'Road to the Final' de Diego Carlos luce brutal.

Diego Carlos Road to the Final Live

Si el TOTSSF de Diego Carlos era una bestia en FIFA 20, su nueva carta tiene igual o mejores 'stats' que Raphael Varane TOTTSF o un icono Moments. Sus estadísticas son: 92 de ritmo, 58 de tiro, 81 de pase, 88 de regate, 95 de defensa y 94 de físico.