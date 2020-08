League of Legends: Riot Games revela el calendario de The Worlds 2020

Durante la Conferencia Tencent Esports, se mostró en pantalla una gráfica sobre The Worlds, que desglosa el calendario del torneo de cinco semanas. Si bien ya sabíamos que se celebraría entre el 25 de septiembre y el 31 de octubre en Shanghái, no sabíamos cuándo sería cada etapa de la competencia o cuánto duraría cada etapa.

Sin embargo, el gráfico, que fue visto por un usuario de Twitter con ojos de águila y luego traducido e informado por Tyler Erzberger de ESPN, muestra que la etapa inicial para el campeonato de League of Legends de Play-in durará seis días entre el 25 y el 30 de septiembre.

Las siguientes etapas de grupos serán luego se jugará en dos períodos de cuatro días a principios de octubre, y la fase eliminatoria comenzará el 15 de octubre con los cuartos de final. El fin de semana del 24 al 25 de octubre acogerá las semifinales, mientras que como se esperaba la final será el 31 de octubre.

Aquí está el desglose completo del calendario de Worlds 2020, según la conferencia Tencent:

Esta información aún no se ha anunciado oficialmente en los canales de LoL Esports, pero si la empresa matriz de Riot la ha revelado, es poco probable que estas fechas sean incorrectas.

