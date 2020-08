Gamescom 2020: tendrá anuncios de casi 40 juegos en la primera noche

La Gamescom 2020 está a la vuelta de la esquina, y más detalles se van confirmando con respecto a uno de los eventos más grandes relacionados a la industria de los videojuegos. La pandemia ha hecho que este evento ya no tome lugar de la forma acostumbrada, provocando que la noche de apertura sea en un formato enteramente digital. Geoff Keighley, presentador de este evento, compartió con sus seguidores en Twitter las cosas que podemos esperar de este primer día.

A few things on #OpeningNightLive for Thursday:



- Show is LIVE from a studio in Los Angeles. We're being very careful, no live audience.



- Currently 38 games in the show from 18 different publishers.



- Expected run time: 2 hours.



More to share in coming days! — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 23, 2020

Para disminuir las posibilidades de contagio, la noche de apertura será transmitida a todo el mundo desde un estudio en vivo en Los Angeles a puertas cerradas. Se verán novedades relacionadas a 38 videojuegos publicados por 18 editores. Esta noche de apertura de la Gamescom 2020 tendrá una duración de dos horas.

Anuncios confirmados de la Gamescom 2020

De los 38 anuncios de juegos, al menos dos ya están confirmados por el mismo Geoff. Uno de ellos tiene que ver con la primera expansión del modo campaña de DOOM Eternal. Mientras que el otro anuncio confirmado tiene que ver con la segunda temporada del popular Fall Guys. El equipo de Mediatonic ya nos tiene preparado un vistazo a los nuevo que llegará a este particular battle royale.

Fall Guys is great and all....but what if I told you there is @FallGuysGame: Season 2! 👑 😮🤯



Don't miss the world premiere sneak peek from @Mediatonic during @gamescom Opening Night Live.



Thursday, August 27 at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/WQB08qadhb — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 21, 2020

Otra de las novedades que también formarán parte de los anuncios, es un nuevo vistazo al recientemente confirmado Call of Duty: Black Ops Cold War. Se sabe que, aparte de la revelación del día miércoles 26 de agosto, se podrá saber más de este juego durante la noche de apertura de la Gamescom 2020.

Don't miss a world premiere new look at @CallofDuty Black Ops - Cold War.



Live during @gamescom Opening Night Live on Thursday at 8 pm CEST / 2 pm ET / 11 am PT



Watch at https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/HciGWttPUX — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 24, 2020

La cita es este jueves 27 de agosto a partir de la 01:00 p. m. (hora de Perú).

