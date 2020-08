Streamer se jactaba de sus habilidades hasta que apareció su 'Menú de cheats' en la transmisión [VIDEO]

Twitch es una de las plataformas de transmisión más populares del mundo y alberga una gran cantidad de personalidades de todos los ámbitos de la vida. Además es la plataforma favorita de los jugadores y, a menudo, los presenta jugando juegos como Fall Guys, Fortnite, Call of Duty y otros.

En una profesión como los videojuegos, las trampas y la falta de un software eficaz contra trampas constituyen uno de los principales problemas que afectan a la industria hoy en día.

Teniendo esto en cuenta, recientemente ha salido a la luz una instancia impactante que involucra a un transmisor de Twitch que usa descaradamente trampas durante una transmisión en vivo de Call of Duty: Warzone.

Un usuario de Twitter, ERA7E, tuiteó recientemente el siguiente clip, donde se puede ver a un transmisor de Twitch con el nombre de MrGolds usando un menú de trucos EngineOwning:

Streamer gets caught with cheat menu LIVE on stream



Everyone report his stream pls



proof: https://t.co/8LVEjcP05k

twitch: https://t.co/fQn1dyLL0a pic.twitter.com/eWfjuq4Wgc