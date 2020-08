Genshin Impact también llegará gratis a PlayStation 4 en septiembre

Genshin Impact está a un mes de demostrar que es más que "un clon de Zelda: Breath of the Wild". Al ya conocerse la fecha de su lanzamiento en Android, iOS y PC; el equipo de miHoYo salió al frente también para confirmar que este juego RPG de mundo abierto también verá la luz en PlayStation 4 el mismo día.

Los jugadores más curiosos, y por supuesto los fans de juegos con estética anime, podrán echarle mano a Genshin Impact a partir del día lunes 28 de septiembre. Se sabe que este juego será free-to-play y contará con cierto elemento "gacha" para invocar personajes o incluso incrementar tu inventario de armas disponibles.

Dos artículos exclusivos podrán formar parte de tu arsenal por solamente jugar Genshin Impact a través de tu consola PlayStation 4. Se trata del arma Sword of Descension y el planeador Wings of Descension. El primero es una espada que puede servirle de mucho al Viajero, nuestro personaje principal, ya que puede aplicar una cantidad extra de daño sobre los enemigos.

El planeador Wings of Descension te permitirá atravesar por el mundo y sobre algunos enemigos toda la seguridad del mundo y, sobre todo, con estilo.



Foto: miHoYo

En este juego tomarás el rol de un personaje conocido como "El Viajero". Luego de haberte separado súbitamente de cierto familiar, te encontrarás varado en un mundo completamente nuevo y sin los poderes que solías tener. Este lugar recibe el nombre de "Teyvat", un lugar de misterioso y de fantasía en donde los 7 elementos fluyen y conviven.

You like Fisherman's Toasts as well? Wait no more! Pre-register on https://t.co/5Q9z1FIpgH and let's devour them together upon official release! 😉#GenshinImpact #GenshinImpactRelease #september28 https://t.co/VcSpslGbrb