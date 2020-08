Precio de PlayStation 5 se revelaría en nuevo State of Play

PlayStation 5 vuelve a ser protagonista de una nueva "filtración" con respecto a su precio y su fecha de salida. Desde la revelación de su apariencia a mediados de junio, muchos usuarios se han mostrado bastante interesados por la cantidad que tendrán que desembolsar al pasar por caja durante la temporada de fiestas a fin de año.

Muchas filtraciones han aparecido en estas últimas semanas, ante el silencio sepulcral por parte de Sony. Millones de fans están esperando algún dato extra fuera de lo que se vio a mitad de año, sobre todo teniendo en cuenta que Xbox Series X hasta ha revelado que saldrá en noviembre de este año.

La filtración de esta vez viene por parte del imageboard en inglés 4chan, en su board dedicado en los videojuegos denominado "/v/". El anonimato de esta web suele ser la preferida para este tipo de "filtraciones" y es aprovechada para esparcir todo tipo de rumores, hasta los más descabellados.

Sin embargo, esta última tanda de rumores suenan bastante plausibles si tenemos en cuenta el contenido del siguiente mensaje.



El post indica que un nuevo State of Play está en camino, exactamente el día 9 de septiembre. Este incluiría gameplay de Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Godfall y Demon's Souls. Durante la presentación también le echaríamos un primer vistazo al multiplayer de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Sin embargo, lo más importante que se revelará son los detalles que todos queremos saber acerca de PlayStation 5. El rumor hace alusión a que veremos la interfaz de usuario, más características de hardware y el precio de la consola. Esos detalles estarán acompañados incluso por la fecha de salida.

Si bien esto huelga decirlo, debemos tomar estos datos como lo que son: un rumor. Esperemos que Sony anuncie la confirmación de un nuevo State of Play en los próximos días.

