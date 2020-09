League of Legends: Riot anuncia cambios en el formato de Worlds 2020

Riot Games ha confirmado informes anteriores de que los dos mejores equipos de League of Legends de Vietnam no participarán en The Worlds 2020 debido a problemas de viaje.

Como resultado, Riot Games también ha anunciado que The Worlds contará con solo 22 equipos en lugar de 24 y que ha ajustado el formato del torneo en consecuencia de lo anteriormente mencionado.

Con uno de los slots del Mundial de la región de Vietnam en la fase de grupos, Riot ahora ha llenado ese vacío promoviendo al tercer equipo favorito de la LCK, que aún no se ha decidido con el clasificatorio regional aún por jugar, desde los Play-ins hasta el grupo. etapa.

Los Play-ins ahora solo contarán con diez equipos y el formato se ha cambiado a dos grupos de cinco cabezas de serie. Según una publicación del director de operaciones de LoL Esports, los equipos jugarán entre sí en un solo round-robin (en lugar del "preferido" doble round-robin de Riot).

El mejor equipo de cada grupo pasará directamente a la fase de grupos propiamente dicha y el último equipo de cada grupo será eliminado del Mundial.

Los equipos en tercer y cuarto lugar de cada grupo jugarán entre sí en una serie al mejor de cinco, y el ganador pasará a jugar contra el equipo segundo del otro grupo en otro mejor de cinco para determinar el otros dos equipos pasan a la fase de grupos.

En la publicación, Riot Games expresa su decepción porque no pudo encontrar la manera de llevar a los equipos vietnamitas a Shanghai para el The Worlds, pero dice que a cada equipo se le ofrecerá una división del premio total equivalente a si hubieran participado.

Con The Worlds viendo equipos que viajan a Shanghai en estrictas burbujas sociales, potencialmente albergando la final en un estadio vacío, y ahora teniendo que cambiar el formato y reducir los participantes, el torneo de este año será el más interesante, desafiante y único en la historia de Worlds.

