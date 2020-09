¿Cuáles son los Esports móviles más importantes actualmente?

Los Esports móviles han aumentado constantemente durante los últimos años. Si bien es posible que tengan un camino justo por recorrer para ponerse al día en la escena de los deportes electrónicos de PC de alto nivel, aún atraen grandes multitudes y pagan mucho dinero en la mayoría de los torneos importantes.

Recientemente, los deportes electrónicos móviles han estado en los titulares después de que Fortnite fuera eliminado de la tienda de Apple y Android en respuesta a las demandas de Epic con Apple y Google. Sin embargo, a pesar de ser uno de los videojuegos más reconocidos del planeta, hay muchos deportes electrónicos móviles con un mayor atractivo del mercado.

Algunos de estos, más reconociblemente PUBG Mobile, son versiones móviles de deportes electrónicos existentes, pero otros son juegos originales que aprovechan la plataforma única que ofrece el juego móvil. A continuación, echamos un vistazo a los nombres más importantes, los premios más grandes y las cifras de audiencia más grandes que los deportes electrónicos móviles tienen para ofrecer.

Los Esports Móviles más importantes

PUBG Mobile es uno de los deportes electrónicos más importantes que existen, pero con su nuevo torneo Global Championships, quiere ser “más grande que League of Legends”. Grandes goles, pero no puedes acusar al director del juego, James Yang, de soñar en pequeño. Arena of Valor es otro nombre dominante en el negocio de los juegos móviles, al igual que Free Fire y Clash Royale.

Si bien una persona ajena a la industria podría pensar inmediatamente en Fortnite, PUBG y Call of Duty cuando piensa en deportes electrónicos móviles, es más que estos juegos son versiones móviles de deportes electrónicos. Dejando a un lado PUBG, no han tenido el impacto en la escena móvil como lo han tenido en los deportes electrónicos para PC. Sin embargo, para los juegos que han tenido un impacto, los deportes electrónicos móviles son una industria enorme.



Los juegos Esports Móviles más vistos

Entramos en torneos y premios en metálico a continuación, pero el éxito constante es otra forma de destacar el éxito de los deportes electrónicos móviles. Cuando echas un vistazo a las cifras de audiencia de los cinco juegos más vistos, hay luz del día clara entre cada uno de estos juegos, lo que sugiere una jerarquía clara, aunque ese no es necesariamente el caso. Figuras de escharts.

La mayor brecha está entre el cuarto y el quinto, que tiene una enorme diferencia de 24 millones de horas. Clash Royale podría aumentar su audiencia tres veces y aún languidecer en el quinto lugar. Sin embargo, en las listas de 2018, ocupó el primer lugar.

Desde entonces, Clash Royale se ha estancado, donde otros han hecho su debut o han actualizado significativamente sus ofertas. El próximo juego para dispositivos móviles de League of Legends, League of Legends: Wild Rift, buscará ser otro debutante en las listas de éxitos, mientras que el lanzamiento de PUBG de una nueva era (Beyond A.C.E.) podría ver ese ascenso al primer puesto en general.

También es interesante notar que Free Fire, tercero en la lista general, en realidad tuvo el pico concurrente más alto, con 2,016,157 durante la Serie Mundial 2019 en Río.

Los mayores torneos Esports Móviles

En términos de audiencia y premios, era técnicamente posible que los jugadores de Fortnite móviles compitieran y ganaran a lo grande en los torneos de Fortnite a gran escala, que también incluían jugadores de consola y PC.

Sin embargo, estos jugadores móviles rara vez ganan (los jugadores de PC tienen una ventaja significativa, después de todo), por lo que las estadísticas de Fortnite se han eliminado aquí, ya que no son torneos móviles realistas. Fortnite encabezaría la lista aquí, con premios anuales de cientos de millones en todos los torneos.



Como podemos ver, PUBG Mobile domina la competencia aquí, repartiendo más del segundo y tercer lugar combinados, y más de los cuatro deportes conjuntos del quinto lugar combinados. A pesar de ser el segundo después de Arena of Valor en términos de audiencia, puede entregar más premios en efectivo en un intento por hacer crecer el deporte.

Lo vemos también con Call of Duty: Mobile y Magic: The Gathering; Ninguno de los juegos se inventó como un esport móvil, sino que es la versión móvil del esport para PC y tarjeta, respectivamente. Esto significa que estos deportes electrónicos tienen más dinero para gastar, invirtiendo a nivel de deportes electrónicos para aumentar su popularidad.

Aparte de eso, los grandes puntos de conversación incluyen qué tan lejos está Bang Bang del ritmo, a pesar de estar a pasos agigantados por delante de Clash Royale en audiencia, así como otros juegos que ni siquiera lograron el corte allí.

También vemos muchos juegos con compras en el juego felices de sembrar un poco de lo que cosecharon; $ 500,000 del premio acumulado de $ 1,500,000 de Brawl Stars provienen de donaciones de fanáticos a través de la compra de artículos en el juego.

Ese es el resumen de los deportes electrónicos móviles más importantes del mundo en la actualidad. Es una industria en crecimiento, especialmente en regiones que no tienen acceso a PC de gama alta, y continuará desarrollándose durante los próximos años.

