PUBG Mobile: Gobierno de la India toma dástrica acción contra el juego

Según varios informes, el gobierno de la India ha prohibido por completo el popular Battle Royale de tencent, PUBG Mobile, por lo que nadie en su territorio podrá jugarlo nuevamente.

El popular juego ha sido clasificado como "perjudicial para la soberanía e integridad de la India" por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India, que también prohibió otras 118 aplicaciones móviles junto con el juego.

PUBG habia perdido mucha popularidad en los Estados Unidos y otros países occidentales. La mayoría de los jugadores de Battle Royale se habian pasado a Fortnite o Warzone.

PUBG Mobile fue un gran éxito en India, con 116 millones de descargas a partir de 2019, y se acercaba a los 200 millones antes de su prohibición. La versión móvil de PUBG fue un éxito en sí misma en todo el mundo, ganando la asombrosa cantidad de $ 1.5 mil millones a fines de 2019.

India se jactó del 21 por ciento de las descargas de PUBG Mobile, pero China superó a India en compras totales. PUBG se lanzó en 2017 y fue un fenómeno cultural incluso en la etapa de acceso temprano.

No fue el primer juego del género Battle Royale, pero fue el primero en ganar popularidad en todo el mundo, y podría decirse que allanó el camino para el gran éxito Fortnite, y más tarde Apex Legends y Call of Duty: Warzone.

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India



PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8