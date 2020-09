Magic: The Gathering Arena llegará pronto a dispositivos móviles [VIDEO]

Magic Digital Studio ha revelado que una adaptación móvil de Magic: The Gathering Arena está en desarrollo para dispositivos móviles y está a punto de terminar. El juego apareció durante una transmisión en vivo de la expansión número ochenta y cinco del juego de cartas, Zendikar Rising.

Los espectadores con ojos de águila que se quedaron hasta el final pudieron echar un vistazo a Magic: The Gathering Arena en el móvil. El juego es una versión virtual del mundialmente famoso juego de cartas coleccionables, Magic: The Gathering.

Si bien no se revelaron detalles e información precisos durante la transmisión en vivo, todavía hay mucho por lo que emocionarnos. Para empezar, hay una versión de Magic: The Gathering Arena para dispositivos móviles que está probando y desarrollando el equipo de Magic.

En segundo lugar, sabemos que esta versión está casi terminada, por lo que no debería pasar mucho tiempo antes de que obtengamos una copia para nosotros. Para aquellos de ustedes que también tengan curiosidad acerca de la nueva expansión de Magic: The Gathering, pueden esperar el lanzamiento de Zendikar Rising el 25 de septiembre.

Si tienen sus ojos puestos en Magic: The Gathering Arena, entonces quizás quieran seguir el Magic: The Gathering Arena oficial : Cuenta de Twitter de The Gathering para más actualizaciones. Mira el video a continuación para ver la transmisión en vivo y pasa sobre el minuto 37:45

En caso de que no lo supieras, también puedes jugar Magic: The Gathering Arena gratis en PC y Mac. Aún no conocemos la fecha exacta de lanzamiento de la versión móvil, pero si no puedes esperar, puedes visitar el sitio oficial y jugar en tu PC.

