Como descargar Among Us para jugar en PC y dispositivos móviles

El juego desarrollado por InnerSloth LLC no es nuevo, pero se ha convertido en todo un fenómeno en las últimas semanas con su incremento en terminos de espectadores en la plataforma Twitch. Vivimos en una época de fenómenos sociales. Algunos como Fortnite perduran en el tiempo; otros se quedan en el camino.

Tras el aplastante éxito de Fall Guys: Ultimate Knockout, parece que ha llegado el momento de Among Us, un título que no es nuevo, pero que acaba de empezar a saborear la cima éxito.

El videojuego salió en noviembre de 2018. Luego de 2 años se pone de moda, y es un buen momento para probarlo, si tienes una cuenta de Steam puedes hacerte del juego a un precio bastante cómodo, pero su versión en dispositivos móviles iOS y Android es completamente gratis. ¿A qué esperas para preparar la nave?

Casi todo está listo para despegar. La nave que nos llevará al espacio aún necesita algunos ajustes, por lo que los jugadores tendrán que colaborar en la configuración. El problema es que hay uno o dos infiltrados que quieren sabotear la misión y asesinar a todos los miembros de la tripulación.

Se basa en juegos online de entre 4 y 10 jugadores. El objetivo es descubrir al impostor, que intentará sabotear los intentos de la tripulación de arreglar sus medios de transporte. Para ganar, los miembros del equipo tendrán que desenmascarar al infiltrado o completar las tareas antes de que el impostor haga lo suyo.

Como instalar Among Us en PC

Si tienes una cuenta de Steam, lo único que tienes que hacer en la tienda es buscar el juego, agregarlo al carrito de compras, y luego proceder a pagarlo para que se agregue a tu bibliotera y empiece a instalarse. Es un juego que no requiere practicamente nada para correr en una PC.

Como instalar Among Us en dispositivos móviles

Para descargar el producto en Android, simplemente ingrese a Google Play Store y escriba el nombre del videojuego en el motor de búsqueda. A continuación, todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el botón Instalar, que aparece en verde.

El proceso es similar en un iPhone o iPad. Si ingresas a la App Store y buscas Among Us! descubrirás que puedes descargarlo gratis inmediatamente. Una vez que lo tengas, podrás iniciar la aplicación y empezar a divertirte con los demás jugadores. ¿Serás tú el infiltrado o tendrás que ponerte del lado del resto de la tripulación?

¿Tiene cross-plataform?

Puede parecer una pregunta tonta, pero la respuesta es si. Actualmente los juegos se están caracterizando por su facilidad para conectar con amigos o compañeros, en este caso el juego permite que conecten en una misma partida los que juegan en PC o en dispositivos móviles.

Among Us sigue ganando popularidad y no parece que vaya a desacelerar su crecimiento en la plataforma de twitch, donde se posiciona como uno de los juegos más vistos en lsa últimas semanas.

