Among Us: trucos y consejos para ganar si eres nuevo [GUIA]

Es mucho más difícil encontrarse con amigos en estos días y jugar. Afortunadamente, existe Among Us, un juego para dispositivos móviles y PC (steam) que ha llenado el vacío. Among Us se lanzó en 2018, pero recientemente ha ganado terreno debido a que los jugadores descubren lo divertido que es con amigos.

Los jugadores están separados en grupos de "Tripulación" o "Impostores". La tripulación deben completar tareas en el barco o eliminar al impostor(es) del barco. El objetivo del impostor es matar a todos a bordo. En poco tiempo, los compañeros de tripulación encontrarán cadáveres mutilados y comenzará el "quién lo hizo".

Dado que el juego es gratuito en dispositivos móviles, probablemente no pasará mucho tiempo antes de que te inviten a bordo de un barco en ruinas. El juego suena bastante sencillo en papel, pero hay algunos detalles que los recién llegados pueden no entender de inmediato.

Guarda Silencio

Esto puede parecer un poco obvio, pero no empieces a parlotear tan pronto como comience el juego. El juego está destinado a ser jugado en silencio, con la única conversación que se hace durante la fase de reunión.

Básicamente, arruinaría el juego para todas las partes si un compañero de equipo gritara algo como "¡Me mató!" por chat de voz sin ninguna deliberación. La diversión del juego radica en las habilidades de deducción de los Crewmates y la astucia del Imposter. Permanecer en silencio mantiene un nivel de equidad entre ambas partes.

Los Fantasmas NO son inútiles

Es solo cuestión de tiempo antes de que un jugador se encuentre empujando margaritas. Ya sea por el impostor o el mal juicio de tus compañeros, el jugador se convertirá en un fantasma al morir. Sin embargo, incluso muerto, un Crewmate todavía puede completar sus tareas asignadas.

Como beneficio adicional, los fantasmas generalmente se mueven más rápido que el Tripulante promedio, lo que les permite moverse entre tareas más rápidamente. Las desventajas de ser un fantasma es que no pueden detener las emergencias de la nave (como la fusión del reactor) y no pueden charlar.

El Escanner Médico es Infalible

Una de las tareas que puede encontrar un tripulante es "Enviar escaneo" en Medbay. Para esta tarea, un tripulante debe permanecer en el escáner durante ~ 10 segundos. Aparecerá un escaneo holográfico verde sobre el reproductor y completará la tarea.

Lo que resulta útil de este análisis en particular es que garantiza que el iniciador es un Crewmate. Los impostores no pueden pretender hacer esta tarea ya que el escaneo holográfico verde no aparecerá sobre ellos.

Lee las tareas detenidamente

A veces, un tripulante recibirá una tarea y no tendrá idea de lo que se supone que debe hacer. Los jugadores pueden encontrarse mirando en una sala de almacenamiento sin un aviso obvio frente a ellos. Para estas situaciones, es fundamental revisar las tareas detenidamente.

La descripción de la tarea generalmente da una pista sobre lo que se supone que debe hacer el jugador. Además, algunas tareas son de dos partes, lo que significa que los jugadores deben hacer algo en una habitación y terminar en otra.

¡Salen de las paredes!

Si los jugadores ven a otro jugador saliendo de un respiradero, eso debería levantar inmediatamente una bandera roja. Solo los impostores pueden usar conductos de ventilación para navegar por el mapa, por lo que ver a una persona salir de uno debería ser un gran regalo.

Al ver esto, un compañero de tripulación debe huir inmediatamente (para que no lo maten) y presionar el botón de emergencia para convocar una reunión.

