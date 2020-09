Roblox: promocodes vigentes para Bad Business - septiembre 2020

Bad Business es uno de los tantos first-person shooters que existen en Roblox. En caso quieras una experiencia cercana a los FPS de renombre, este juego no te va a defraudar con la cantidad de armas y modos que posee.

Hooooly crap, @wolfbounty1's gonna be proud of me. Just got 1st place in @Roblox Bad Business's "Gun Game" mode... first time I've won that, was definitely intense. 😎🔫 pic.twitter.com/gY9mTfVrkF